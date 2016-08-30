Romanov1968

Требуется человек для работы в Instagram, подача жалоб, блокировка и разблокировка аккаунта. Указывайте пожалуйста цену за свои услуги и как можно с вами связаться Skype,ICQ и т.д.
Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
Закрыт
8 лет назад
Иногда предлагаю работу. Пишите только по делу.
По работе пишите на почту указывая как с вами связаться,условия работы и стоимость.
Моя почта : [email protected]
Требуется человек для работы в Instagram, подача жалоб, блокировка и разблокировка аккаунта. Указывайте пожалуйста цену за свои услуги и как можно с вами связаться Skype,ICQ и т.д.
Требуется человек для работы с сообществами в Вконтакте, написание жалоб, работа с тех.под и блокировкой некоторых сообществ.