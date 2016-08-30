Romanov1968

Василий Romanov1968

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Иногда предлагаю работу. Пишите только по делу.

По работе пишите на почту указывая как с вами связаться,условия работы и стоимость.

Моя почта : [email protected]