RomanovaPlechEVa

Тексты различных типов, стилей. Структуризация. Копирайт. Рерайт. Транскрибация. Переводы с (на) немецкий.

Высшее образование: Минский институт иностранных языков (немецкий язык), Волгоградский ГПУ (филология, русский язык и литература). Опыт работы: преподаватель в школе, экскурсовод ( на русском, немецком) в музее.

Ответственна, организованна, довожу начатое до конца, люблю перемены, узнавать новое.

Планирую развиваться в сфере фриланса в качестве копирайтера, рерайтера, переводчика