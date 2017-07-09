Romanova_Nastya

Занимаюсь набором текста, поиском информации, написанием и рерайтингом статей, также пишу стихи. Студентка 3 курса специальности международные отношения, хорошо знаю историю, экономику и другие гуманитарные науки. Владею английским языком на уровне выше среденего, а также изучаю немецкий. Могу предоставлять услуги переводчика. Работаю в таких программах как Word, PоwerPoint, Excel.Я ответственная и целеустремленная, быстро и качественно выполняю заказы. Люблю читать книги, сейчас у меня летние каникулы и есть много свободного времени, так что буду рада получить Ваш заказ.