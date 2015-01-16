Romanuss

Роман Вердыш Romanuss

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Продвижение сайтов и бизнеса. Большой опыт, белые методы, прозрачная схема работы

Скажите, можете ли вы аргументированно утверждать, что ваша реклама работает?

Сталкивались ли вы с тем, что дешевый специалист высасывал из вас деньги за воздух и обещания?

Есть ли у вас реальные данные о том, какой вид рекламы повысил ваши продажи на 16% или помог увеличить количество звонков с 9 до 21? Знаете ли вы, почему ваш потенциальный клиент ушел с сайта, так и не позвонив?

Если вы затрудняетесь ответить на приведенные вопросы, но понимаете важность этих моментов для вашего сайта и бизнеса, то мои услуги для вас.

Хватит платить за мнимый результат!

Хватит платить дважды, ведь плохую работу сложнее и дороже переделывать!

Я помогу вам интегрировать поисковый маркетинг в ваш бизнес.

Подробнее обо мне и моем подходе и вышей выгоде можно ознакомиться по адресу - http://freelancer.romanus.ru/

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