Romanych-s

В Гостевую книгу нужна функция вставки изображения в сообщение. В прилагаемой картинке видно то, что требуется.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
13 лет назад
В Гостевую книгу нужна функция вставки изображения в сообщение. В прилагаемой картинке видно то, что требуется.
Новый сайт на Joomla1.5*. Тема yoo_daylight_1.5. Нужны консультации по настройке и размещению баннеров на страницах сайта.
Есть Joomla-сайт. AdsManager установлен, но возникает ошибка 500. Нужно всё правильно настроить, чтобы работал без сбоев.
Добаляется: 1. Возможность зарегистрированному посетителю создавать свой сайт на поддомене (типа taxi.vyruchaika.ru). 2. Возможность добавлять новые разделы и подразделы, редактировать разделы, удалять. Мультибраузерность. Оптимицация для поисковиков. Инициатива приветствуется.