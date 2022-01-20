Romashehka

Люблю создавать красивые презентации и видео

Меня зовут Мария, мне 29 лет. По профессии я - педагог. Моя работа очень творческая, и часто приходится иметь дело с компьютером. Создание видеороликов, качественных презентаций, печатаю документы. Проходила специальные курсы по созданию буклетов, листовок, слайд-шоу, презентаций. Участвовала в конкурсах педагогического мастерства, где демонстрировала свои презентации, получала призовые места. К тому-же, по образованию, я учитель информатики. Буду рада помочь в творчестве!