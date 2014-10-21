Спектр услуг (графический дизайн):
- сайтов;
- баннеров;
- визиток;
- буклетов, брошюр, каталогов, флаеров и другой рекламной полиграфической продукции;
- корпоративный стиль компании (логотип, фирменный знак);
- редактирование фото.
Плюсы сотрудничества:
- многолетний опыт работы;
- творческий подход и ответственное отношение к делу;
- качественный дизайн с учетом всех Ваших пожеланий;
- адекватная стоимость услуг;
- соблюдение всех сроков;
- оперативная связь.
Программы:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW
Условия сотрудничества:
Обсуждение технического задания - предоплата 50 % - создание дизайна - утверждение работы клиентом - остаток оплаты - исходные материалы.
Важно:
Не занимаюсь версткой и программированием. С моей стороны исключительно качественный дизайн.
Связь:
Если возникнут какие-либо вопросы, с удовольствием на них отвечу. Обращайтесь в любое удобное для Вас время.
Email: [email protected]
Skype: fifaliga777
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