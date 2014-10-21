Спектр услуг (графический дизайн):

- сайтов;

- баннеров;

- визиток;

- буклетов, брошюр, каталогов, флаеров и другой рекламной полиграфической продукции;

- корпоративный стиль компании (логотип, фирменный знак);

- редактирование фото.

Плюсы сотрудничества:

- многолетний опыт работы;

- творческий подход и ответственное отношение к делу;

- качественный дизайн с учетом всех Ваших пожеланий;

- адекватная стоимость услуг;

- соблюдение всех сроков;

- оперативная связь.

Программы:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW

Условия сотрудничества:

Обсуждение технического задания - предоплата 50 % - создание дизайна - утверждение работы клиентом - остаток оплаты - исходные материалы.

Важно:

Не занимаюсь версткой и программированием. С моей стороны исключительно качественный дизайн.

Связь:

Если возникнут какие-либо вопросы, с удовольствием на них отвечу. Обращайтесь в любое удобное для Вас время.

Email: [email protected]

Skype: fifaliga777

Vk: http://vk.com/uefaua_wix_com_design