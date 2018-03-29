Ретушер - Цветокорректор - Фотограф

Опыт работы в данной сфере - 8 лет. В работе использую программные пакеты Adobe.

Основные навыки и умения:

- Хорошо знаком с колористикой в фотографии и живописи (подбор сочетаемых цветов по кругу Иттена, создание цветовых гармоний и пр.);

- Быстро и качественно выполняю цветокоррекцию свадебной съемки (700 фото - 3 дня, 1000 фото - 4 дня, 1500 фото - 5 дней);

- Обрабатываю серии свадебных фотографий в "одном стиле". Стиль обработки - по желанию клиента: чистые цвета или тонированные цвета;

- Возможен вариант обработки свадебных фото, максимально приближенный к стилю "вот, как у этого фотографа" :);

- Ретушь и цветокоррекция фотографий с творческих фотосессий. Стиль обработки обсуждается с Заказчиком;

- Качественная ретушь крупных студийных портретов и портретов с фотосессий. Методы ретуши - Частотное разложение и Dodge&Burn.

- Ретуширую на планшете Wacom Intous Pro Medium.