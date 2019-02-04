Я занимаюсь своим любимым делом уже 6 лет. Озвучиваю все что возможно! Это и рекламы, стихи, книги, сказки, лекции. ВСЕ!!!
Внимательно выслушиваем пожелание клиента. Делаем несколько вариантов озвучки, чтобы клиент мог выбрать понравившийся. Есть большой выбор голосов. Руководствуемся правилом, что клиент всегда прав. Ждем новых проектов!
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Портфолио
- Стихи отрывки156 просмотров
- Люблю читать стихи124 просмотра
- А это небольшие отрывки от наших заказов.128 просмотров
Озвучивание
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