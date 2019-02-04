Romeo_7

Роман Горький Romeo_7

 
30 летРоссия/Новороссийск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Я занимаюсь своим любимым делом уже 6 лет. Озвучиваю все что возможно! Это и рекламы, стихи, книги, сказки, лекции. ВСЕ!!!

Внимательно выслушиваем пожелание клиента. Делаем несколько вариантов озвучки, чтобы клиент мог выбрать понравившийся. Есть большой выбор голосов. Руководствуемся правилом, что клиент всегда прав. Ждем новых проектов!

Портфолио
Озвучивание
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$5/час
от $5от 1 часа
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