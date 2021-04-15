Здравствуйте!

Меня зовут Роман, я веб-дизайнер. Разрабатываю уникальный и современный дизайн-макет сайта и версткой на платформе Tilda с использованием как стандартных блоков, так и в ZeroBlock.

Как я работаю:

1. Определения деталей, целей и задач проекта.

2. Исследование конкурентов и анализ целевой аудитории. Разработка прототипа, который визуализирует будущий сайт.

3. Отрисовка дизайна всех страниц сайта в редакторе Figma.

4. Верстка дизайна на Tilda, адаптация под мобильные и планшетные устройства, подключение сервисов

и проведение базовой SEO-оптимизации.

5. Передача сайта.