Здравствуйте!
Меня зовут Роман, я веб-дизайнер. Разрабатываю уникальный и современный дизайн-макет сайта и версткой на платформе Tilda с использованием как стандартных блоков, так и в ZeroBlock.
Как я работаю:
1. Определения деталей, целей и задач проекта.
2. Исследование конкурентов и анализ целевой аудитории. Разработка прототипа, который визуализирует будущий сайт.
3. Отрисовка дизайна всех страниц сайта в редакторе Figma.
4. Верстка дизайна на Tilda, адаптация под мобильные и планшетные устройства, подключение сервисов
и проведение базовой SEO-оптимизации.
5. Передача сайта.
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