Образование:

2000г.-2006г. Санкт-Петербургский Государственный Политехнический университет, факультет технической кибернетики, кафедра «Информационная безопасность компьютерных систем», специальность «Компьютерная безопасность». Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – математик.

Опыт работы:

2004г.-по наст. время Группа компаний «АРКАН», ЗАО АРД, отдел информатизации. Ведущий специалист.

Основные обязанности:

• Концептуальное проектирование информационных систем

• Проектирование сетевых протоколов обмена уровня приложения

• Проектирование и реализация механизмов взаимодействия компонентов распределённых информационных систем

• Разработка серверных приложений

• Проектирование баз данных

• Разработка приложений для работы с внешними устройствами (GSM-модем, станция проводного дозвона)

Участие в проектах:

• Пульт Централизованного Наблюдения АРКАН

• Мониторинг транспортных средств. Почта России. (проектирование и реализация ПО сервера бизнес-логики)

• Перевод ПО системы «Пульт Централизованного Наблюдения АРКАН» на платформу JAVA (серверной части)

• Перевод БД системы «Пульт Централизованного Наблюдения АРКАН» под Oracle

• Разработка программы SMS-информатор

• Разработка ПО для трансляции IPX/SPX-трафика в TCP/IP

Основные навыки:

Языки программирования: Visual C++, JAVA, SQL

СУБД: Microsoft SQL Server 2000, Oracle 8i

Технологии: COM/DCOM, ADO, JDBC

Специальные устройства: GSM-modem (Siemens), RS-4000, Silent Knight

Другое: MFC, STL

Дополнительные навыки:

• Знание основных криптографических протоколов

• Язык логического программирования Prolog