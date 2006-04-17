Образование:
2000г.-2006г. Санкт-Петербургский Государственный Политехнический университет, факультет технической кибернетики, кафедра «Информационная безопасность компьютерных систем», специальность «Компьютерная безопасность». Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – математик.
Опыт работы:
2004г.-по наст. время Группа компаний «АРКАН», ЗАО АРД, отдел информатизации. Ведущий специалист.
Основные обязанности:
• Концептуальное проектирование информационных систем
• Проектирование сетевых протоколов обмена уровня приложения
• Проектирование и реализация механизмов взаимодействия компонентов распределённых информационных систем
• Разработка серверных приложений
• Проектирование баз данных
• Разработка приложений для работы с внешними устройствами (GSM-модем, станция проводного дозвона)
Участие в проектах:
• Пульт Централизованного Наблюдения АРКАН
• Мониторинг транспортных средств. Почта России. (проектирование и реализация ПО сервера бизнес-логики)
• Перевод ПО системы «Пульт Централизованного Наблюдения АРКАН» на платформу JAVA (серверной части)
• Перевод БД системы «Пульт Централизованного Наблюдения АРКАН» под Oracle
• Разработка программы SMS-информатор
• Разработка ПО для трансляции IPX/SPX-трафика в TCP/IP
Основные навыки:
Языки программирования: Visual C++, JAVA, SQL
СУБД: Microsoft SQL Server 2000, Oracle 8i
Технологии: COM/DCOM, ADO, JDBC
Специальные устройства: GSM-modem (Siemens), RS-4000, Silent Knight
Другое: MFC, STL
Дополнительные навыки:
• Знание основных криптографических протоколов
• Язык логического программирования Prolog