Неганов Роман Евгеньевич
Дата рождения: 11 октября 1984г
Адрес, телефон:
Израиль г.Реховот ул. Исраель Шахар д.1 кв.6
Тел. (054) 4668719
Контактная информация:
ICQ: 466 603 696
Skype: Romkoos
E-Mail: [email protected]
Семейное положение:
Не женат
Цель:
Получение должности PHP программиста в развивающейся компании
Образование:
1990-1999 гг.
Средняя школа 148 г.Днепропетровск . Украина.
1999-2002гг.
Колледж "Вицо". Специальзация - компьютерная графика. (Израиль)
2009 - по сегодняшний день
Hi-Tech College - специальность Web Expert PHP
Дополнительная информация:
Технические навыки:
PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, AJAX, HTML, CSS
Photoshop - выше среднего
Flash - средний уровень
Знание иностранных языков:
Русский - родной.
Английский язык - средне.
Иврит - хорошо +
Личные качества:
Энергичен, хороший организатор, пунктуален.