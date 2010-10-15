Romkoos

Роман Неганов Romkoos

 
39 летИзраиль/Реховот
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Молодой и энергичный веб-программист

Неганов Роман Евгеньевич

Дата рождения: 11 октября 1984г

Адрес, телефон:

Израиль г.Реховот ул. Исраель Шахар д.1 кв.6

Тел. (054) 4668719

Контактная информация:

ICQ: 466 603 696

Skype: Romkoos

E-Mail: [email protected]

Семейное положение:

Не женат

Цель:

Получение должности PHP программиста в развивающейся компании

Образование:

1990-1999 гг.

Средняя школа 148 г.Днепропетровск . Украина.

1999-2002гг.

Колледж "Вицо". Специальзация - компьютерная графика. (Израиль)

2009 - по сегодняшний день

Hi-Tech College - специальность Web Expert PHP

Дополнительная информация:

Технические навыки:

PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, AJAX, HTML, CSS

Photoshop - выше среднего

Flash - средний уровень

Знание иностранных языков:

Русский - родной.

Английский язык - средне.

Иврит - хорошо +

Личные качества:

Энергичен, хороший организатор, пунктуален.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjaxFlashPhotoshop