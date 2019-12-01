Ronick

Николай Ronick

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Automating and simplifying our professional life.

Опыт и рабочая деятельность:

  • Atlassian Certified Jira Administrator
  • Atlassian Certified Jira Project Administrator
  • 3+ года администрирования Atlassian JIRA Software, Confluence в организации 300+ сотрудников
  • Анализ бизнес-требований подразделений организации и автоматизация процессов через стек Atlassian
  • Расширение базового функционала систем через сторонние плагины
  • Расширение логики бизнес-процессов путем написания собственных скриптов на Groovy
  • Адекватное понимание принципов гибких методологий Agile
  • Опыт внедрения гибких методологий в IT и операционных подразделениях компании
  • Здоровые педантизм и перфекционизм
  • 5 лет в должности QA Engineer и 2 года бизнес-анализа