Automating and simplifying our professional life.
Опыт и рабочая деятельность:
- Atlassian Certified Jira Administrator
- Atlassian Certified Jira Project Administrator
- 3+ года администрирования Atlassian JIRA Software, Confluence в организации 300+ сотрудников
- Анализ бизнес-требований подразделений организации и автоматизация процессов через стек Atlassian
- Расширение базового функционала систем через сторонние плагины
- Расширение логики бизнес-процессов путем написания собственных скриптов на Groovy
- Адекватное понимание принципов гибких методологий Agile
- Опыт внедрения гибких методологий в IT и операционных подразделениях компании
- Здоровые педантизм и перфекционизм
- 5 лет в должности QA Engineer и 2 года бизнес-анализа
Действие аккаунта приостановлено!