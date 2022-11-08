Денис Лысенко Ronin_DesignRonin_Design
26 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Делаю красивые и минималистичные продукты: сайты, лендинги, ui/ux. Делаю все в сроки. Полное сопровождение проекта
Два года учился и проходил курсы по UX/UI дизайну. Знаю весь процесс создания сайта и главное могу применять свои знания на практике! Буду рад работать с вашими заказами и буду надеяться на дальнейшее сотрудничество)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Acne Studios | E-commerce redesign7 просмотров
- Acne Studios | E-commerce redesign Video6 просмотров