Делаю красивые и минималистичные продукты: сайты, лендинги, ui/ux. Делаю все в сроки. Полное сопровождение проекта

Два года учился и проходил курсы по UX/UI дизайну. Знаю весь процесс создания сайта и главное могу применять свои знания на практике! Буду рад работать с вашими заказами и буду надеяться на дальнейшее сотрудничество)