Программирование микроконтроллеров AVR, STM32, разработка печатных плат, черчение электрических схем схем, в том числе РЗА.

Привет! Меня зовут Артур. Мне 33 года. По профессии я инженер-электроник, но в прошлом много лет отработал в области релейной защиты и автоматики подстанций класса напряжений до 110 кВ. Занимаюсь разработкой электроники, в том числе на микроконтроллерах, печатных плат. Если вам необходимо произвести разводку печатной платы, начертить схему устройства, написать программу для микроконтроллера, то я могу помочь вам в этом. Также могу помочь с проектами по устройствам РЗА.