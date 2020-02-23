ПРИДУМАЮ, НАПИШУ, ПЕРЕВЕДУ, КЛИЕНТООРИЕНТИРУЮСЬ

Доброго времени суток! Меня зовут Александра, мне 27 лет и я дипломированный преподаватель английского языка. По профессии отработала 5 лет, затем решила сменить сферу деятельности и на 4 года задержалась в торговле. Готова предоставить свои услуги по переводу, написанию текстов, редактуре, рерайтингу. Также, на удаленной основе, готова заниматься продажами и консультированием без обзвона. Переехала на постоянное место жительства в другую страну, в связи с чем испытываю некоторые трудности в трудоустройстве, рассмотрю любые предложение. Детей нет, на больничные ходить не умею)))