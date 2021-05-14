UI/UX Designer

О себе:

Меня зовут Юрий. Опыт работы веб дизайнером 1.5 года. Пунктуальный, открыт к критике, всегда на связи, дизайнер который любит правки.

Деятельность:

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UX/UI Designer, продающий и современный дизайн сайтов, лендингов + баннерная реклама и логотипы, корпоративные сайты, блоги, порталы, узкопрофильные заказы, адаптивная версия сайтов под все разрешения. Комплексная помощь заказчику с проектами. Цены лояльные - из-за отсутствия отзывов. Готов к сотрудничеству на постоянной основе со скидками.

Лендинг от 65$.

Главная от 80$ и остальные страницы по 15$.

Баннеры по 5$.

Разная полиграфия по договорености.

Анимация 2д, рисунки от руки - договоримся.

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Связь со мной:

skype - roppelucky

mail - [email protected]

viber telegram - 095 108 80 35

Обращайтесь - сделаю все в короткие сроки и в лучшем виде. Спасибо!