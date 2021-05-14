О себе:
Меня зовут Юрий. Опыт работы веб дизайнером 1.5 года. Пунктуальный, открыт к критике, всегда на связи, дизайнер который любит правки.
Деятельность:
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UX/UI Designer, продающий и современный дизайн сайтов, лендингов + баннерная реклама и логотипы, корпоративные сайты, блоги, порталы, узкопрофильные заказы, адаптивная версия сайтов под все разрешения. Комплексная помощь заказчику с проектами. Цены лояльные - из-за отсутствия отзывов. Готов к сотрудничеству на постоянной основе со скидками.
Лендинг от 65$.
Главная от 80$ и остальные страницы по 15$.
Баннеры по 5$.
Разная полиграфия по договорености.
Анимация 2д, рисунки от руки - договоримся.
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Связь со мной:
- skype - roppelucky
- mail - [email protected]
- viber telegram - 095 108 80 35
Портфолио
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