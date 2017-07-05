Переводы/копирайт/стихи
Языки, которыми владею:
- английский (Upper-Intermediate);
- французский (Upper-Intermediate);
- русский;
- украинский.
Примеры стихов:
Все невзгоды и напастья
Пусть обходят стороной!
Мы тебе желаем счастья!
С Днем Рождения, родной!
Пожелаем больше смеха,
Радости и теплоты!
В гости пусть зайдет успех и
Пусть исполнятся мечты!
* * *
Поздравляю вас, родные!
С годом Новым и прекрасным!
Близкие и дорогие -
Мама, папа! С Новым счастьем!
Пусть удача в дом стучится
И бокал наполнится!
Всё хорошее случится!
Всё скорей исполнится!
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Примеры статей, написанных мною, предоставлю по Вашему запросу.