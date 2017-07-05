Rorys

Мария Гречишкина Rorys

 
30 летУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Переводы/копирайт/стихи

Языки, которыми владею:

  • английский (Upper-Intermediate);
  • французский (Upper-Intermediate);
  • русский;
  • украинский.

Примеры стихов:

Все невзгоды и напастья       

Пусть обходят стороной!      

Мы тебе желаем счастья!     

С Днем Рождения, родной!  

Пожелаем больше смеха,   

Радости и теплоты!  

В гости пусть зайдет успех и  

Пусть исполнятся мечты!    

                   * * *

Поздравляю вас, родные!

С годом Новым и прекрасным!

Близкие и дорогие -

Мама, папа! С Новым счастьем!

Пусть удача в дом стучится

И бокал наполнится!

Всё хорошее случится!

Всё скорей исполнится!

Отзывы о моей работе на СЕО-форуме Maultalk - http://www.maultalk.com/topic204813s0.html?p=2069896&#entry2069896

Примеры статей, написанных мною, предоставлю по Вашему запросу.

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