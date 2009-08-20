Очаковская Розалия
(Ochakovski M. Rosalia)
web-дизанер, web-мастер.
удалённая работа, выполнение заказов для фирм и частных лиц: полиграфия (буклеты, визитки, рекламные листки, и пр), веб-мастеринг (создание сайтов от дизайна до публикации с последующей индексацией в поисковых системах)
Знание компьютера:
Adobe Photoshop CS4, ImageReady, Adobe Illustrator CS2, Adobe Dreamweaver CS4, Adobe Flash, SwishMax, Poser7, 3D Studio MAX, и др.
Навыки:
работа с видео - нарезка, конвертирование, оптимизация, публикация;
работа с графикой - коллажи, рисование, моделирование, нарезка, оптимизация, анимация, публикация в виде слайд-шоу, и прочее;
веб-дизайн, веб-мастеринг - HTML, CSS, Javascripts, Flash, PHP, публикация, индексация, обслуживание сайта;
3d копозинг, текстурирование моделей, позирование, анимация
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