Очаковская Розалия

(Ochakovski M. Rosalia)

web-дизанер, web-мастер.

удалённая работа, выполнение заказов для фирм и частных лиц: полиграфия (буклеты, визитки, рекламные листки, и пр), веб-мастеринг (создание сайтов от дизайна до публикации с последующей индексацией в поисковых системах)

Знание компьютера:

Adobe Photoshop CS4, ImageReady, Adobe Illustrator CS2, Adobe Dreamweaver CS4, Adobe Flash, SwishMax, Poser7, 3D Studio MAX, и др.

Навыки:

работа с видео - нарезка, конвертирование, оптимизация, публикация;

работа с графикой - коллажи, рисование, моделирование, нарезка, оптимизация, анимация, публикация в виде слайд-шоу, и прочее;

веб-дизайн, веб-мастеринг - HTML, CSS, Javascripts, Flash, PHP, публикация, индексация, обслуживание сайта;

3d копозинг, текстурирование моделей, позирование, анимация