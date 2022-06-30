RoseDany_555

Роза Даниелян

Мне нравится творить и получать от этого удовольствие. Не боюсь масштабных и сложных работ. Люблю изучать языки, обожаю танцы, пение, движение, природу и стремлюсь все время учиться.. Своей главной слабостью считаю довольно критичное отношение к себе. Мне нравится узнавать новое. Владею армянским, английским и русским языками, офисный пакет MS, частично программу 1С, имею хорошие коммуникативные и переговорные навыки. У меня также есть несколько лет опыта обучения детей.