Разработчик сайтов

Разработчик сайтов на WordPress из Узбекистана. У меня имеется небольшой опыт разработки лэндингов, корпоративных сайтов и сайтов портфолио. Но я полна энтузиазма и желания работать в этой сфере)

-Создаю сайты на CMS WordPress, так же помогаю оптимизировать их работоспособность WordPress корректировка

-Помогу отредактировать уже готовый сайт под ваши нужды (работаю с Elementor и WPBakery)

-Перевод сайтов -Перевод вашего сайта с русского на английский и с английского на русский.

-Создание кнопки с переводом сайта