ПЕРЕВОДЧИК ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА

Перевод с/на ИТАЛЬЯНСКИЙ.

Письменные и устные переводы (устные - в Италии, по договоренности- в Москве и Новосибирске, других городах).

Предпочтения в письменном переводе- технический перевод (любой сложности, в том числе - IT), юридический (договоры, документы не заверяемые нотариально), переписка, художественный.

Опыт работы - 7 лет.

Опыт перевода IT текстов - 3 года. (перевод игрового итальянского законодательства и протоколов передачи данных, плюс постоянное сопровождение переговоров)

Дополнительно - поиск информации, партнеров, товаров в Италии. Проведение переговоров, организация встреч, частных и деловых визитов.