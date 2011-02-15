ПЕРЕВОДЧИК ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА
Перевод с/на ИТАЛЬЯНСКИЙ.
Письменные и устные переводы (устные - в Италии, по договоренности- в Москве и Новосибирске, других городах).
Предпочтения в письменном переводе- технический перевод (любой сложности, в том числе - IT), юридический (договоры, документы не заверяемые нотариально), переписка, художественный.
Опыт работы - 7 лет.
Опыт перевода IT текстов - 3 года. (перевод игрового итальянского законодательства и протоколов передачи данных, плюс постоянное сопровождение переговоров)
Дополнительно - поиск информации, партнеров, товаров в Италии. Проведение переговоров, организация встреч, частных и деловых визитов.