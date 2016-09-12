Инфографика, моушн, видеодизайн. С любовью к своему делу, и уважением к Вашему проекту!

По умолчанию, музыкальное сопровождение я подбираю из своего архива или из свободных ресурсов в интернете, без лицензии. Иллюстрации и элементы роликов либо создаю оригинальные, либо отталкиваюсь от самостоятельно подобранных референсов- на свое усмотрение. Если требуется иное, пожалуйста, оговорите это при согласовании Вашего проекта!

Независимо от бюджета проекта, взявшись за выполнение обеспечиваю оптимальное сочетание цены и качества. Работу выполняю в срок, за каждый день просроченный по моей вине оплачиваю неустойку в размере 10% от общей стоимости проекта.