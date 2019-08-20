Ростислав Карабачинский Rostislav_KarRostislav_Kar
24 годаБеларусь/Гродно
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
3D Design
Здравствуйте! Меня зовут Ростислав.
Что же рассказать о себе?
Я 3d дизайнер-визуализатор. Целеустремленный, надо полагать, креативный. Люблю работать только с имеющими дыхание и эмоции проектами. Интересуюсь самыми последними тенденциями и стилями! Рад сотрудничать с людьми любящими красивое окружение!И это не всё...
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Портфолио
- Экстерьер многоквартирного дома в Португалии97 просмотров
- 3D Визуализация (Интерьер, Экстерьер, Предметная)129 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$10/час
от $30от 3 часов
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