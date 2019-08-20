3D Design

Здравствуйте! Меня зовут Ростислав.

Что же рассказать о себе?

Я 3d дизайнер-визуализатор. Целеустремленный, надо полагать, креативный. Люблю работать только с имеющими дыхание и эмоции проектами. Интересуюсь самыми последними тенденциями и стилями! Рад сотрудничать с людьми любящими красивое окружение!И это не всё...