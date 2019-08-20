Rostislav_Kar

Ростислав Карабачинский Rostislav_Kar

 
24 годаБеларусь/Гродно
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
3D Design

Здравствуйте! Меня зовут Ростислав.

Что же рассказать о себе?

Я  3d дизайнер-визуализатор. Целеустремленный, надо полагать, креативный. Люблю работать только с имеющими дыхание и эмоции проектами. Интересуюсь самыми последними тенденциями и стилями! Рад сотрудничать с людьми любящими красивое окружение!И это не всё...

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
от $30от 3 часов
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