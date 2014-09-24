Литературный сотрудник широкого профиля. Редактор, переводчик

Сurriculum vitae

Арье Ротман

Переводчик, редактор, литератор широкого профиля.

Наиболее значительные работы последних лет (2005-2014) связаны с библеистикой, поэзией древнего Израиля и средневековой еврейской литературой. В их числе:

Плач Иеремии

Песнь Песней

Книга Йова

Псалмы

Малые Пророки

Эта работа субсидировалась фондом Memorial Foundation (USA).

По итогам этой работы выпущено несколько книг книг: http://www.lulu.com/spotlight/arie_rotman

Два первых тома Сефер а-Хинух («Книги Воспитания», 13в). – в рамках издательской программы «Еврейская библиотека» (Москва).

В те же годы был редактором интернет-изданий «Мировая пресса о евреях и Израиле http://sites.google.com:80/site/hebmedia/home

и иерусалимского регионального сайта новостной сети Исраэль инфо.

С 1993 по 2005 год работал литературным и ответственным редактором еврейского педагогического журнала «Еврейская (позже «новая еврейская») школа» в СПб. За эти годы перевел, отредактировал или написал десятки опубликованных в журнале статей и фрагментов из книг по широкому кругу тем – от религиозного просвещения до актуальной публицистики.

Среди них статьи Эмиля Фекенхейма, главы из книги Й.Х.Иерушалми «Захор», статьи и лекции Мордехая Броера, и другие.

В 1995 г. по заказу Института изучения иудаизма в Иерусалиме перевел книгу Адина Штейнзальца «Мудрецы Талмуда».

В 1990-1994 г.г. в качестве переводчика и редактора сотрудничал в журнале «Отцы и дети», издававшемся иерусалимским «Институтом изучения иудаизма в СНГ». Примерно в те же годы работал в русской редакции радиостанции Аруц Шева в качестве редактора службы новостей и автора злободневных комментариев.

В 1988 – 1990 годах, вскоре по приезде в Израиль, участвовал в переводе многотомного классического труда Э.Ки-Това по еврейской традиции «Сефер а-Тодаа» (перевел большую часть первого тома) по заказу издательства «Авида». Работал редактором в иерусалимском издательстве еврейской религиозной литературы на русском языке «Маханаим».

В те же годы по заказу министерства абсорбции Израиля редактировал и переводил брошюры посвященные различным аспектам жизни и образования в Израиле.

Первоначальное еврейское образование получил в кружках самообразования в СССР, в 1980 г.г., затем в 1989-91 г.г. учился в иешиве «Двар Иерушалаим» в Иерусалиме под руководством раввина Ицхака Зильбера. Позже преподавал и учился в иешиве р.Штейнзальца в Кунцево (1992г.) и Еврейском университете СПб (1992-96г.г.)

В советскую эпоху в Петербурге был одним из членов «Лаборатории молодого драматурга» при ВТО под руководством Игната Дворецкого (был известен там как Игорь Белов), которую добровольно оставил из-за участия в еврейском культурном движении начала восьмидесятых.

Автор стихов и переводов, нескольких крупных прозаических и драматургических произведений, опубликованных в «Новой еврейской школе» или отдельных книгах и сборниках. Последняя работа в театре – написание диалогов и перевод песен для музыкального спектакля «Только глупцы грустят» по мюзиклу Дана Альмагора (Минск, театр им. Янки Купалы, 2001г.).

Член петербургского поэтического объединения «Новая Камера Хранения»

http://newkamera.de/common/autors.html

Произведения в Интернете:

http://www.proza.ru/avtor/hebrot