Rouzy

Александр Rouzy

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Мой девиз - качественно и в срок

Доброго времени суток!

Готов помочь выполнить вашу работу качественно, быстро и недорого

Навыки, умения, знания:

  • HTML5, CSS3, JavaScript (ES7)
  • Bootstrap 4
  • jQuery
  • VueJS
  • NodeJS (express)
  • PHP

    Сайт под ключ

  • Адаптивная верстка (сайт выглядит одинаково хорошо на всех устройствах)
  • Кроссбраузерная верстка (сайт нормально отображается во всех браузерах)
  • Красивый, чистый, логичный код
  • Прохождение проверок норм кода (W3C)
  • Pixel Perfect верстка по макету

    • Парсеры

  • Парсер различных ресурсов для ваших нужд
  • Дополнительный веб-интерфейс по желанию

Принцип выполнения любых задач:

Качественно, в срок, по разумной цене