Мой девиз - качественно и в срок

Доброго времени суток!

Готов помочь выполнить вашу работу качественно, быстро и недорого

Навыки, умения, знания:

HTML5, CSS3, JavaScript (ES7)

Bootstrap 4

jQuery

VueJS

NodeJS (express)

PHP Сайт под ключ

Адаптивная верстка (сайт выглядит одинаково хорошо на всех устройствах)

Кроссбраузерная верстка (сайт нормально отображается во всех браузерах)

Красивый, чистый, логичный код

Прохождение проверок норм кода (W3C)

Pixel Perfect верстка по макету

Парсеры Парсер различных ресурсов для ваших нужд

Дополнительный веб-интерфейс по желанию

Принцип выполнения любых задач:

Качественно, в срок, по разумной цене