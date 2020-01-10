Мой девиз - качественно и в срок
Доброго времени суток!
Готов помочь выполнить вашу работу качественно, быстро и недорого
Навыки, умения, знания:
- HTML5, CSS3, JavaScript (ES7)
- Bootstrap 4
- jQuery
- VueJS
- NodeJS (express)
- PHP
Сайт под ключ
- Адаптивная верстка (сайт выглядит одинаково хорошо на всех устройствах)
- Кроссбраузерная верстка (сайт нормально отображается во всех браузерах)
- Красивый, чистый, логичный код
- Прохождение проверок норм кода (W3C)
- Pixel Perfect верстка по макету
- Парсер различных ресурсов для ваших нужд
- Дополнительный веб-интерфейс по желанию
Парсеры
Качественно, в срок, по разумной цене