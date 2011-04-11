Rover233

Карцев Rover233

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Автоматизация работы c программой iTunes.

    $200

    Задача: автоматизировать действия в программе iTunes. http://www.apple.com/ru/itunes/download/ Пример: Зайти под указанным именем пользователя, скачать файл (музыку, приложение), оценить (поставить рейтинг) итд. Подробности: http://arionapps.com/timku/files/51_Avtomatizacija_prostavlenija_rejjtingov.pdf

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Автоматическое создание профилей на сайте

    $100

    Необходимо автоматизировать процесс создания профилей (сертификатов) на сайте. Создание профиля подразумевает несколько шагов, которые основаны на информации введенной пользователем. Участие пользователя в последующих шагах не обязательно, то есть ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приложения для iPhone

    $30

    На попроектную работу требуется программист для iPhone. Необходимо заменять контент в имеющемся приложении (иконку, загрузочный экран, графика элементов управления итд.) Существенное изменение функционала не требуется. Контент и материалы ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад