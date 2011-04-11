Задача: автоматизировать действия в программе iTunes. http://www.apple.com/ru/itunes/download/ Пример: Зайти под указанным именем пользователя, скачать файл (музыку, приложение), оценить (поставить рейтинг) итд. Подробности: http://arionapps.com/timku/files/51_Avtomatizacija_prostavlenija_rejjtingov.pdf
Действие аккаунта приостановлено!
- $200Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Расшифровать аудиозапись 10 минутРедактирование и Корректура13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо автоматизировать процесс создания профилей (сертификатов) на сайте. Создание профиля подразумевает несколько шагов, которые основаны на информации введенной пользователем. Участие пользователя в последующих шагах не обязательно, то есть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
На попроектную работу требуется программист для iPhone. Необходимо заменять контент в имеющемся приложении (иконку, загрузочный экран, графика элементов управления итд.) Существенное изменение функционала не требуется. Контент и материалы ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт14 лет назад