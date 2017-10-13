Архитектура/Дизайн/Английский язык/Путешествия

Высшее архитектурное образование. Окончила Саратовский Государственный Архитектурно-строительный институт. Занимаюсь проектированием частных и общественных интерьеров, коттеджей, благоустройством прилегающих территорий. Создаю полный комплект рабочих чертежей и схем. Дизайн архитектурной среды-моя профессия и мое хобби.-----------------------------------------------------------------------

[ Interior and Exterior Design/Architectural Plan/Architectural 3D Modeling/Architectural Plan Rendering/Landscaping Design/Sketching, Rendering/Photo Editing/Postprocessing]

[ArchiCAD/Artlantis/Cinema4D/V-ray/Photoshop/CorelDraw]