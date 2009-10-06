Хорошо работаю как с мультимедийными, так и с текстовыми материалами!
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Быстрое понимание сути и, как следствие, качественное выполнение поставленной задачи.
КАЧЕСТВО
Уникальное выполнение со 100% индивидуальностью. Легкий, простой стиль исполнения по желанию Заказчика. Обязательна проверка специализированными программами.
ОПЫТ:
Выполняю заказы на совершенно разные тематики, сроки выдерживаю точные, но довольно часто выполнение поставленной задачи осуществляется в более ранний срок. Освободившееся время затрачивается на шлифовки и доводку исполнения до еще большего качественного уровня.
ЗАКАЗЧИКАМ:
Рассмотрю любые варианты. Степень «договариваемости» – высокая. Компромисс – возможен всегда.
Приветствуются оптовые заказы, рассчитанные на длительное и плодотворное сотрудничество.
СТОИМОСТЬ:
Оговаривается индивидуально, при оптовых заказах – скидки.
ОПЛАТА - Webmoney, Яндекс деньги
Оплата каждый раз оговаривается отдельно, но приветствуется ПРЕДОПЛАТА.
СВЯЗЬ:
e-mail –[email protected]
icq – 336118733