Фото/видео/звук/рисунки/ в любых форматах

Хорошо работаю как с мультимедийными, так и с текстовыми материалами!

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Быстрое понимание сути и, как следствие, качественное выполнение поставленной задачи.

КАЧЕСТВО

Уникальное выполнение со 100% индивидуальностью. Легкий, простой стиль исполнения по желанию Заказчика. Обязательна проверка специализированными программами.

ОПЫТ:

Выполняю заказы на совершенно разные тематики, сроки выдерживаю точные, но довольно часто выполнение поставленной задачи осуществляется в более ранний срок. Освободившееся время затрачивается на шлифовки и доводку исполнения до еще большего качественного уровня.

ЗАКАЗЧИКАМ:

Рассмотрю любые варианты. Степень «договариваемости» – высокая. Компромисс – возможен всегда.

Приветствуются оптовые заказы, рассчитанные на длительное и плодотворное сотрудничество.

СТОИМОСТЬ:

Оговаривается индивидуально, при оптовых заказах – скидки.

ОПЛАТА - Webmoney, Яндекс деньги

Оплата каждый раз оговаривается отдельно, но приветствуется ПРЕДОПЛАТА.

СВЯЗЬ:

e-mail –[email protected]

icq – 336118733