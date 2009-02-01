RoyalDisigner

Роман Саратовцев RoyalDisigner

 
31 годРоссия/Пенза
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественное выполнение

Имя файла: Roman_Saratovtsev Resume

Роман Олегович Саратовцев

Контакты: моб. 8 960 324 0477

e-mail: [email protected]

Личные данные:

Дата рождения: 06.12.1992

Место проживания: г. Пенза

Цель: должность Web-дизайнера

Опыт работы:

22.01.2013-07.03.2014 ОАО “Радиозавод”

Профиль организации: Сборка военной техники.

Должность: Сборщик электро-оборудования

04.01.2009-02.01.2013 «Фриланс» г. Пенза

Профиль организации: Web-студия

Должность: Web-дизайн; Верстка; Копирайтинг.

Обязанности: Создание продающих сайтов

(дизайн, верстка, программирование, копирайтинг)

Продвижение сайтов;

Создание дизайна фирменного логотипа;

Создание дизайна рекламных макетов;

Создание дизайна визиток;

Настройка Яндекс Директа;

Базовое образование:

2009-2014 г. Пензенская академия защиты информации.

Факультет: Вычислительной математике и кибернетики.

Квалификация: Программист.

Дополнительное образование: Курсы английского языка(Пенза)

Тренинг «Первой академии фриланса»

Копирайтинг для сайтаЗащита информации