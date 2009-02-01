RoyalDisigner

Роман Саратовцев RoyalDisignerRoyalDisigner
Имя файла: Roman_Saratovtsev Resume
Роман Олегович Саратовцев
Контакты: моб. 8 960 324 0477
e-mail: [email protected]
Личные данные:
Дата рождения: 06.12.1992
Место проживания: г. Пенза
Цель: должность Web-дизайнера
Опыт работы:
22.01.2013-07.03.2014 ОАО “Радиозавод”
Профиль организации: Сборка военной техники.
Должность: Сборщик электро-оборудования
04.01.2009-02.01.2013 «Фриланс» г. Пенза
Профиль организации: Web-студия
Должность: Web-дизайн; Верстка; Копирайтинг.
Обязанности: Создание продающих сайтов
(дизайн, верстка, программирование, копирайтинг)
Продвижение сайтов;
Создание дизайна фирменного логотипа;
Создание дизайна рекламных макетов;
Создание дизайна визиток;
Настройка Яндекс Директа;
Базовое образование:
2009-2014 г. Пензенская академия защиты информации.
Факультет: Вычислительной математике и кибернетики.
Квалификация: Программист.
Дополнительное образование: Курсы английского языка(Пенза)
Тренинг «Первой академии фриланса»