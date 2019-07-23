Здравствуйте!

Я в копирайтинге с конца 2014 года. Влиться в копирайтинг помогло мое первое высшее образование. С 2001 по 2006 год училась на филологическом факультете по специальности "Учитель русского языка и литературы". Пишу грамотно - спасибо филфаку.

Как "рыба в воде" в следующих тематиках:

1. Спорт, спортивное оборудование, инвентарь. С создателями сайта https://www.fitproject.ru сотрудничаю второй год, все тексты на сайте написаны мной.

2. Оценка, оспаривание кадастровой стоимости, консалтинг. В качестве примера привожу сайт https://www.mos-expert.com . Для него тоже пишу достаточно давно.

3. Банкротство. Второе высшее образование получала на экономическом факультете БГУ - Башкирского государственного университета. Специальность - антикризисный менеджера.

4. Другие тематика тоже готова проработать. На это у меня хватает и усидчивости, и ответственности.

Часть моих работ в портфолио https://www.clippings.me/rozaliya1

Стоимость за 1000 знаков: 200 рублей - копирайтинг, 250 рублей - Seo-копирайтинг.