Веб-дизайнер
Добрый день! Я Александра и я разрабатываю лендинги и делаю дизайн на платформе Tilda :)Дизайн – первое, что видит ваш клиент на вашем сайте. Именно дизайн помогает сделать простого посетителя Вашим покупателем. Я предлагаю разработку продающего и при этом яркого, эмоционального дизайна сайтов в любой стилистике от минимализма до промо.НЕ СТУДИЯ. Я частный разработчик, по этому занимаюсь только профильной работой - дизайном сайтов. Не делаю верстку и программирование, логотипы.
Стоимость лендинга: от 3000 руб.
Цена варьируется в зависимости от объёма материала и сложности дизайна.Instagram: web.rozhkova.design
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Портфолио
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