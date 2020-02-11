Веб-дизайнер

Добрый день! Я Александра и я разрабатываю лендинги и делаю дизайн на платформе Tilda :)Дизайн – первое, что видит ваш клиент на вашем сайте. Именно дизайн помогает сделать простого посетителя Вашим покупателем. Я предлагаю разработку продающего и при этом яркого, эмоционального дизайна сайтов в любой стилистике от минимализма до промо.НЕ СТУДИЯ. Я частный разработчик, по этому занимаюсь только профильной работой - дизайном сайтов. Не делаю верстку и программирование, логотипы.

Стоимость лендинга: от 3000 руб.

Цена варьируется в зависимости от объёма материала и сложности дизайна.Instagram: web.rozhkova.design