Практикующий юрисконсульт; переводчик с французского и английского языков
С 2010 года практикующий юрист (претензионно-исковая, договорная работа).
Диплом юриста Уральской государственной юридической академии ( международно-правовое отделение);
Сертификат знания французского языка CIEL (международная французская школа Страсбурга);
Международный сертификат, подтверждающий знание французского языка уровня DELF B1;
Дополнительное высшее образование по специальности переводчик английского языка (Институт международных связей).
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