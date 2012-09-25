Ru-chan

Юлия Ru-chan

 
35 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Практикующий юрисконсульт; переводчик с французского и английского языков

С 2010 года практикующий юрист (претензионно-исковая, договорная работа).

Диплом юриста Уральской государственной юридической академии ( международно-правовое отделение);

Сертификат знания французского языка CIEL (международная французская школа Страсбурга);

Международный сертификат, подтверждающий знание французского языка уровня DELF B1;

Дополнительное высшее образование по специальности переводчик английского языка (Институт международных связей).