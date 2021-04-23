Юридические услуги

Представление интересов в судах общий юрисдикции, мировых судах, арбитражном суде, в правоохранительных органах по Волгоградской области.

Составление исковых заявлений, апелляционных жалоб, возражений, отзывы. Отмена судебных приказов.

Взаимодействия с органами ФССП РФ.

Основное направление гражданское и административное законодательство.

Общий стаж в юридической сфере более 10 лет.

Знание ГК, ГПК, УК, УПК, АПК РФ.