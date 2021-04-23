Юридические услуги
Представление интересов в судах общий юрисдикции, мировых судах, арбитражном суде, в правоохранительных органах по Волгоградской области.
Составление исковых заявлений, апелляционных жалоб, возражений, отзывы. Отмена судебных приказов.
Взаимодействия с органами ФССП РФ.
Основное направление гражданское и административное законодательство.
Общий стаж в юридической сфере более 10 лет.
Знание ГК, ГПК, УК, УПК, АПК РФ.
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Юридические услуги
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