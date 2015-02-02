Дизайнер жилых и общественных интерьеров

Разработка дизайн проекта любой сложности, от простых чертежей, до сложных технических конструкций

Ведения проекта и сдача под "ключ" (подбор строительной бригады, осуществление надзора, подбор и закупка отделочных материалов, подбор и закупка мебели, сантехники, предметами интерьера, бытовой техники и тд.)

Составление технических чертежей ArchiCad 14, визуализация ArtlantisStudio / ручная подача -карандаш, маркеры, акварель.

Образование:

Российский государственный университет Нефти и Газа им. И.М Губкина, Москва Разработка нефтяных и газовых месторождений, (оператор) Инженер-технолог

Международная школа дизайна. Дизайн интерьеров, Дизайнер жилых и общественных интерьеров