Переводчик с англ на русский и украинский и наоборот

В 2014 г. окончила Горловский педагогический университет по специальности переводчик английского языка.

2012 г - работала в Донецком аэропорту, сопровождала пассажиров и непосредственно переводила устно с англ. на русский и наоборот.

2014 - работала в переводческом агентстве Task Force, переводила статьи с английского на русский и украинский и наоборот,и адаптировала их под реалии своей страны.

2014 март - 2017 ноябрь - переводила письма с англ на русский и обратно,а так же сопровождала иностранных клиентов и выполняла устный перевод с англ. на русский и наоборот.

2018 сентябрь- февраль 2019 - офис менеджер, менеджер ВЭД, перевод технической документации, договоров и писем в области металлургии, т.к. моя компания специализируется на ремонте коксовых батарей методом керамической наплавки в Украине и за границей.