RubySP

Саркисьян RubySP

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Архитектор

Архитектор, 3D-визуализатор, дизайнер.

Большое количество готовых работ класса Люкс.

Дизайн экстерьеров и интерьров в престижных районах различных стран:

Китай, Россия, Украина, Соединенные Штаты.

Проектирование реальных домов и дизайнов интерьера

Работаю: Archicad

Визуализация: Artlantis, Cinema 4D

Контакты: 

ICQ - 662679384

Skype - Bensongod

E-Mail - [email protected]

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недостаточно рекомендаций
$50
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Отзывы фрилансеров

sergeiivanovsev
Иванов 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
WebGL (Three.js) приложение - импорт 3д моделей и наложение текстур
Все отлично, рекомендую.
Быстро, качественно, рекомендую!
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