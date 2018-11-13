Snapchat определяет, когда приложение открывается через Эмулятор и блокирует вход в аккаунт. Задача: придумать обход блокировки снэпчата, и сделать возможным запуск и вход в аккаунт через Эмулятор (genymotion, bluestacks...)
Архитектор
Архитектор, 3D-визуализатор, дизайнер.
Большое количество готовых работ класса Люкс.
Дизайн экстерьеров и интерьров в престижных районах различных стран:
Китай, Россия, Украина, Соединенные Штаты.
Проектирование реальных домов и дизайнов интерьера
Работаю: Archicad
Визуализация: Artlantis, Cinema 4D
Контакты:
ICQ - 662679384
Skype - Bensongod
E-Mail - [email protected]
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$50
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- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется написать WebGL приложение используя библиотеку Three.js. Функционал: - импорт готовых 3D моделей в формате fbx, obj и json; - при клике по загруженной модельке визуально выделять выбранный полигон и все полигоны ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Быстро, качественно, рекомендую!