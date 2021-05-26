Я web дизайнер

Меня зовут Гульшат. Работаю фотографом более 15 лет. Есть свой фотосалон. Помимо того , что работаю офлайн, еще выполняю заказы онлайн. Могу предложить следующие услуги: 1.Редизайн существующих лендингов, новых внутренних страниц существующих сайтов, дизайн новых проектов2.Разработка промо-страниц, сайтов-визиток, а также страниц и интерфейсов основного сайта;3.Техническая подготовка макетов для верстки штатным верстальщиком;4.Разработка и отрисовка элементы UI сайтов;5.Создание прототипов и дизайн новых решений и сервисов, которые будут удобны для пользователя;6.Создание и верстка макетов для полиграфической продукции: буклеты, каталоги, этикетки;7.Создание jpg баннеров;8.Разработка рекламных материалов для полиграфии и веб;9.Участие в оформлении e-mail рассылок;