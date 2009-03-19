Ruda_Tigra

Переводчик

Возраст: 32.

Прописка: г.Киев.

Образование: Международный институт лингвистики и права (1995-1999)

Факультет лингвистики. Специальность: филология (английский язык).

Дополнительно:

Курсы оператора ПК (1999).

I Киевские государственные двухгодичные курсы иностранных языков по отделению испанского языка (1992-1994).

Опыт работы:

Помощник руководителя в ЗАО «Компэл» - с сентября 2003 года.

Обязанности: Перевод журнальных статей в области электроники и радиоэлектроники. Деловая переписка на английском языке. Общение с иностранными партнёрами

Секретарь-референт в ЗАО «Укруниверсалстрой» – с августа по сентябрь 2003 года.

Обязанности: Перевод внутренней документации, а также проектной документации.

Инженер I категории в Государственном научно-техническом центре ядерной и радиационной безопасности министерства экологии и природных ресурсов Украины (ГНТЦ ЯРБ) – с сентября 2000 года.

Обязанности: В мои обязанности входило осуществление письменных переводов научно-технической документации, экспертных оценок и ежемесячных отчетов в нескольких международных проектах касающихся ядерной промышленности Украины (наиболее известный из них “План осуществления мероприятий” (ПОМ)), а также работа над составлением терминологического словаря в области ядерных технологий.

Менеджер-переводчик в Украинском объединении пострадавших “Союз рабочих Чернобыля” – с 2000.05 по 2000.08.

Обязанности: Перевод документации “Союза”, писем, медицинских текстов. Также в мои обязанности входило общение с заинтересованными в партнерстве лицами, в том числе и с иностранными гражданами.

Профессиональные качества:

Иностранные языки – английский (профессиональный уровень), итальянский (разговорный), испанский (начальный).

ПК – MS Office (Word, Exсel), Internet, e-mail, архиваторы, антивирусы.

Офисная техника – факс, принтер, ксерокс.

Деловые качества: Способность работать в авральном режиме быстро, качественно и без эмоциональных срывов; в течении длительного времени выполнять рутинную работу; всегда стремлюсь к обучению и профессиональному росту. Также я общительна, коммуникабельна и неконфликтна.