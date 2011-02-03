Профессиональные навыки и знания:
• Свободное владение ПК
• 3D Max , Vray, MentalRay
• Adobe Photoshop
• интерьер/экстерьер/объектная визуализация
• опыт работы с чертежами
• Художественный стиль и знание законов композиции
• Умение рисовать от руки и наличие собственного стиля
• Знание законов текстурирования
• Техническая анимация
• Базовые знания персонажной анимации
• Low/High poly
• умение делать UV развертки;
• Уверенное пользование планшетом
Дополнительные навыки:
• Знание MS Office
• Corel Draw
• Adobe Illustrator
• Adobe After Effects
• Adobe Premier Pro
• Match movie tracking SynthEyes
• Навыки постобработки, фото/видео монтажа и цветокоррекции
• Умение работать в Интернете и операционных системах WINDOWS
• Опыт в монтаже и обслуживании офисного, компьютерного и сетевого оборудования.
• Ведение переговоров с клиентами
• Навыки работы в команде
• Слепой метод печати
• Владение иностранными языками: разговорный английский, французский со словарем
• Фотосъемка