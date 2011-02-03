Профессиональные навыки и знания:

• Свободное владение ПК

• 3D Max , Vray, MentalRay

• Adobe Photoshop

• интерьер/экстерьер/объектная визуализация

• опыт работы с чертежами

• Художественный стиль и знание законов композиции

• Умение рисовать от руки и наличие собственного стиля

• Знание законов текстурирования

• Техническая анимация

• Базовые знания персонажной анимации

• Low/High poly

• умение делать UV развертки;

• Уверенное пользование планшетом

Дополнительные навыки:

• Знание MS Office

• Corel Draw

• Adobe Illustrator

• Adobe After Effects

• Adobe Premier Pro

• Match movie tracking SynthEyes

• Навыки постобработки, фото/видео монтажа и цветокоррекции

• Умение работать в Интернете и операционных системах WINDOWS

• Опыт в монтаже и обслуживании офисного, компьютерного и сетевого оборудования.

• Ведение переговоров с клиентами

• Навыки работы в команде

• Слепой метод печати

• Владение иностранными языками: разговорный английский, французский со словарем

• Фотосъемка