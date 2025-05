RudoiVitalii

Свободно владею Power BI, Excel, SAP

Работаю Senior Accounts Receivable Accountant в Nestlé Businesses Service более 6 лет.

Proficient with PowerBI, Excel, SAP, PowerPoint. Able to work with big volume of data. Have excellent analytical skills, great communicative and organizational competencies, Capable of creative thinking, highly disciplined, demanding and responsible. Excellent leadership skills. Ability to lead GSTD, LEAN and DMAIC projects. Certified Six Sigma White Belt Coach.

Свободно владею PowerBI, Excel, SAP, PowerPoint.

Умею работать с большим объемом данных. Обладаю отличными аналитическими способностями, отличными коммуникативными и организаторскими способностями, обладают творческим мышлением, дисциплинирован, требовательный и ответственный.

Отличные лидерские качества. Способность вести проекты GSTD, LEAN и DMAIC. Сертифицированный Six Sigma White Belt Coach.