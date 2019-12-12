Rudolf_Rausberg

Рудольф Rudolf_RausbergRudolf_Rausberg
24 годаУзбекистан/Ташкент
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб Мастер
Занимаюсь разработкой сайтов на CMS WordPress 3 года, есть опыт работы на MVC фреймворках.
Знания:
1) HTML5
2) CSS3
3) PHP 5.5
4) MySQL построение архитектуры базы, построение SQL запросов.
5) JQuery
6) Bootstrap 3
7) WordPress
8) MVC паттерн
9) Умение работать со сторонними API
В сервисе начал работать не давно, поэтому буду прикладывать максимум усилия к работе, чтобы поднять свой рейтинг.