Rudolf_Rausberg

Веб Мастер

Занимаюсь разработкой сайтов на CMS WordPress 3 года, есть опыт работы на MVC фреймворках.

Знания:

1) HTML5

2) CSS3

3) PHP 5.5

4) MySQL построение архитектуры базы, построение SQL запросов.

5) JQuery

6) Bootstrap 3

7) WordPress

8) MVC паттерн

9) Умение работать со сторонними API

В сервисе начал работать не давно, поэтому буду прикладывать максимум усилия к работе, чтобы поднять свой рейтинг.