Rudrudshto

Ищу работу на постоянной основе / частичной (работа под заказ).

Готова рассмотреть любые интересные предложения по работе в сфере поддержки сайта, копирайтинг, рерайтинг, смм, организация различных онлайн мероприятий. Отлично владею украинским и русским языком, английский и немецкий со словарем быстро ориентируюсь. Не боюсь трудностей. Стрессоустойчивая, исполнительна. Умею принять задание от заказчика, ранжировать его и преобразовать в детальный план, а далее происходит достижение поставленных целей исходя из нашего плана. По достижению всех целей и задач с меня отчет, а с вас вознаграждение моего труда. Жду ваших приглашений в проекты. 