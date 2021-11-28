Выкладываюсь на все 200%
Веб дизайн | Графический дизайн | UI/UX дизайн
Привет, меня зовут Женя
Я перфекционист и любую работу довожу до идеала.
В сфере дизайна я уже 4+ года.
Разрабатываю уникальный, эффективный а главное красивый дизайн.
Я постоянно получаю новые знания и навыки, которые готов применять в своих работах.
Из опыта в данной сфере работал в дизайн студии, а также в компании наружной полиграфии.
На данный момент перешел в свободное плаванье)
Буду рад помочь с вашей задачей и хорошего дня!
Оплата
Работаю по предоплате 50%
- карта СберБанк/Тинькофф
- ЯндексДеньги
- Qiwi
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