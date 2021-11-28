Выкладываюсь на все 200%

Веб дизайн | Графический дизайн | UI/UX дизайн

Привет, меня зовут Женя

Я перфекционист и любую работу довожу до идеала.

В сфере дизайна я уже 4+ года.

Разрабатываю уникальный, эффективный а главное красивый дизайн.

Я постоянно получаю новые знания и навыки, которые готов применять в своих работах.

Из опыта в данной сфере работал в дизайн студии, а также в компании наружной полиграфии.

На данный момент перешел в свободное плаванье)

Буду рад помочь с вашей задачей и хорошего дня!

Оплата

Работаю по предоплате 50%

карта СберБанк/Тинькофф

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Мои контакты

ВК: https://vk.com/public205899208