Дизайнер/2D Artist

Портфолио 2D Художник

Портфолио Дизайнер

Я имею профильное образование, крепкие художественные навыки, изучала академический рисунок, композицию, цветоведение. Для поддержания и актуализации имеющихся навыков проходила курсы повышения квалификации по дизайну и CG.

За время работы в продажах получила опыт создания графических материалов, таких как презентации, коммерческие предложения, листовки, буклеты и другие POS-материалы.

Благодаря имеющемуся опыту наработала отличные коммуникативные навыки, которые помогают мне при общении с клиентами и при выстраивании отношений в коллективе.

Ответственный и скрупулезный подход к работе, чувство стиля и понимание композиции, ответственность за сроки и результат.