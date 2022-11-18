Дизайнер/2D Artist
Я имею профильное образование, крепкие художественные навыки, изучала академический рисунок, композицию, цветоведение. Для поддержания и актуализации имеющихся навыков проходила курсы повышения квалификации по дизайну и CG.
За время работы в продажах получила опыт создания графических материалов, таких как презентации, коммерческие предложения, листовки, буклеты и другие POS-материалы.
Благодаря имеющемуся опыту наработала отличные коммуникативные навыки, которые помогают мне при общении с клиентами и при выстраивании отношений в коллективе.
Ответственный и скрупулезный подход к работе, чувство стиля и понимание композиции, ответственность за сроки и результат.
Я против войны в Украине!