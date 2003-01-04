Ruletik-2290

Руслан Кужельнов Ruletik-2290Ruletik-2290
20 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Верстальщик простых сайтов на языке разметки HTML+CSS
Привет друзья! Меня зовут Руслан, и я рад вас приветствовать вас на своей странице). Я занимаюсь вёрсткой сайтов на языке разметки HTML+CSS. Также, в скором будущем, смогу уже начать работать вместе с языком программирования JavaScript, которому я сейчас обучаюсь. Надеюсь вам будет приятно со мной работать и я никого не обижу своей работой).