Разрабатываю дизайн: - логотипов; - баннера; - листовки; - плакаты; - визитки; - сайты.

Мои принципы работы:

1. Работаю с удовольствием и на результат.

2. Творческий подход к выполнению каждого задания.

3. Работаю без обмана, не беру денег которые не заработал.

4. Ценообразование зависит от трудозатрат на выполнение задачи.

5. Постоянно повышаю свой профессионализм и улучшаю навыки.

6. Заинтересован в получении проектов с долгосрочной перспективой.

7. Стараюсь нарабатывать положительный имидж.

8. Креативные идеи.

9. Делаю только качественные работы.