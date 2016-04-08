Разрабатываю дизайн: - логотипов; - баннера; - листовки; - плакаты; - визитки; - сайты.
Мои принципы работы:
1. Работаю с удовольствием и на результат.
2. Творческий подход к выполнению каждого задания.
3. Работаю без обмана, не беру денег которые не заработал.
4. Ценообразование зависит от трудозатрат на выполнение задачи.
5. Постоянно повышаю свой профессионализм и улучшаю навыки.
6. Заинтересован в получении проектов с долгосрочной перспективой.
7. Стараюсь нарабатывать положительный имидж.
8. Креативные идеи.
9. Делаю только качественные работы.