Социальная сеть - инструмент развития человека

Еще недавно вокруг соцсетей ходило много дискуссий, сплетен, споров и разговоров. В нашей действительности миллионы пользователей оценили очевидные плюсы этих ресурсов. Соц сети предлагают нам возможность:

- Заниматься самосовершенствованием и саморазвитием: чтение, группы по интересам, просмотр кино – это дает возможность личностного роста и развития.

- Совершенствовать бизнес. Доступность интернет-продаж, консультирование покупателей и прочие методы увеличения продаж товаров или услуг.

- Общаться с друзьями и родными в он-лайн режиме, живущими в удаленных уголках мира.

- Улучшать образование. Обмениваясь конспектами, обсуждая учебные вопросы и дисциплинарные проблемы, возможно глубже погрузиться в процесс образования. И делать это, беседуя с единомышленниками, можно в сети интернет.

Все это лишь малая часть того, что способны давать соц сети.