Копирайтер, веб-дизайнер

Копирайтер и веб-дизайнер (преимущественно занимаюсь блогами на движке Wordpress) По образованию - педагог. Имею опыт в журналистике (5 лет) Лауреат губернаторской пермии в номинации "Лучшая политическая статья" (2005 год)

Расценки: копирайтинг - 3$ за 1000 знаков

Рерайтинг: (100% уникальность текста) - 2$ за 1000 знаков

Блог под ключ: 2500 рублей.

Пост на личном блоге - 100 рублей.

Выполню заказ качественно и быстро!

За подробностями и предложениями пишите на email: [email protected]