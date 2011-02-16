Копирайтер, веб-дизайнер
Копирайтер и веб-дизайнер (преимущественно занимаюсь блогами на движке Wordpress) По образованию - педагог. Имею опыт в журналистике (5 лет) Лауреат губернаторской пермии в номинации "Лучшая политическая статья" (2005 год)
Расценки: копирайтинг - 3$ за 1000 знаков
Рерайтинг: (100% уникальность текста) - 2$ за 1000 знаков
Блог под ключ: 2500 рублей.
Пост на личном блоге - 100 рублей.
Выполню заказ качественно и быстро!
За подробностями и предложениями пишите на email: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!