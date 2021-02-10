Runa_Eihwas

Алёна Касьян Runa_EihwasRuna_Eihwas
34 годаУкраина/Ильичёвск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Видеосъёмка,монтаж.
Съемка видеороликов по сценарию заказчика
Видеооткрытки,визитки
Монтаж
Озвучка,дубляж
Возможность крутой съёмки с дрона
Привет,я Леля,и я - одесситка.
Самозабвенно люблю процесс создания фото и видео.
Увлекаюсь фотографией и актерским мастерством. Сотрудничая со мной,вы убедитесь,насколько гипер-ответственны и трудолюбивы одесситы,и что даже в сложных условиях мы сохраняем своё фирменное чувство юмора и увлеченность делом.
Я всегда на связи 24/7, работаю от души на результат и всегда укладываюсь в заранее оговоренные сроки - даже если случился Армагеддон и с неба падают камни)