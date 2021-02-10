Runa_Eihwas

Видеосъёмка,монтаж.

Съемка видеороликов по сценарию заказчика

Видеооткрытки,визитки

Монтаж

Озвучка,дубляж

Возможность крутой съёмки с дрона

Привет,я Леля,и я - одесситка.

Самозабвенно люблю процесс создания фото и видео.

Увлекаюсь фотографией и актерским мастерством. Сотрудничая со мной,вы убедитесь,насколько гипер-ответственны и трудолюбивы одесситы,и что даже в сложных условиях мы сохраняем своё фирменное чувство юмора и увлеченность делом.

Я всегда на связи 24/7, работаю от души на результат и всегда укладываюсь в заранее оговоренные сроки - даже если случился Армагеддон и с неба падают камни)